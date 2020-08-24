Обнинск, Калужская область, 24 августа, 2020, 16:47 — ИА Регнум. Вступил в законную силу приговор суда в отношении 35-летнего жителя Обнинска Калужской области, осужденного за умышленное убийство к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Об этом 24 августа сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Диана Титарова.

За колючей проволокой

20 ноября 2019 года в комнате общежития по проспекту Маркса в Обнинске осужденный в ходе пьяной ссоры нанёс собутыльнику 43 удара руками, а также тупыми твердыми и острыми предметами в область живота, грудной клетки, шеи и головы. От побоев мужчина скончался на месте.

«В жалобе на приговор осужденный утверждал, что не наносил потерпевшему такого количества ударов, которое установлено заключением судебно-медицинской экспертизы, не желал его смерти и просил квалифицировать его действия как причинение смерти по неосторожности. Суд апелляционной инстанции проверил доводы осужденного и с учетом мнения прокурора об их несостоятельности оставил приговор без изменения», — сказала Диана Титарова.