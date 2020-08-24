Екатеринбург, 24 августа, 2020, 16:28 — ИА Регнум. В Свердловской области резко увеличилось количество детей, пострадавших от укусов клещей. Об этом заявила на пресс-конференции Анжелика Пономарёва.

Клещ

В 2020 году от присасывания клещей пострадали около 7 тыс. детей, что больше на 24% аналогичного периода 2019 года. Показатели превышают на 33% средний многолетний уровень.

В Роспотребнадзоре предупреждают, что сезон клещевой активности пока продолжается, поэтому жителям следует быть бдительными.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году прививки от клещевого энцефалита временно не ставили из-за пандемии COVID-19.