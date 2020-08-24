Джакарта, 24 августа, 2020, 16:04 — ИА Регнум. В ознаменование Национального дня жилья, который будут отмечать 25 августа 2020 года, правительство Индонезии хочет, чтобы у каждого гражданина страны был свой дом, сообщает Antara.

Uwe Aranas Джакарта. Индонезия

Правительство Индонезии объявило, что реализация жилищного строительства является одной из стратегий по обеспечению населения достойным жильем.

В связи с пандемией правительство в будущем должно скорректировать существующее жилищное строительство. Власти намерены поощрять реализацию программы «Один миллион домов» для индонезийского народа.

Как сообщало ИА REGNUM, фармацевтическая компания Индонезии PT Indofarma построит 12 лабораторий для проведения тестов на COVID-19.