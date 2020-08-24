Кудрово, Ленинградская область, 24 августа, 2020, 16:09 — ИА Регнум. В крупном ДТП на кольцевой автомобильной дороге Петербурга, где столкнулись бензовоз и семь легковых автомобилей, погиб один человек, еще шестеро получили ранения разной степени тяжести. Об этом 24 августа сообщили в пресс-службе ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Фото из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» / https://vk.com/spb_today ДТП на КАД (цитата группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»)

По уточненным данным, ДТП произошло 24 августа около 14:10 мск во Всеволожском районе Ленинградской области, на 93 км внешнего кольца КАД. Водитель бензовоза, двигавшегося по внутреннему кольцу КАД, не справился с управлением, совершил столкновение с осевым барьерным ограждением, после чего выехал на внешнее кольцо КАД и столкнулся с легковыми автомобилями.

В результате ДТП один человек погиб на месте, еще шестеро с ранениями разной степени тяжести госпитализированы.

По данным сервиса «Яндекс. Карты», на месте ДТП образовался пробка протяженностью более 4 км в обе стороны КАД.

В свою очередь очевидцы сообщают, что в настоящий момент спасатели «вырезают» одного из пострадавших из автомобилей, кроме того, в ДТП, по словам очевидцев, пострадали трое детей.

«КАД у города Кудрово бензовоз перелетел, пробив два отбойника с внутренней на внешнюю сторону и собрал там четыре легковые и Газель и грузовик. Одна машина всмятку. Дальше два развёрнутые минивэн и БМВ», — сообщил в группе «ДТП и ЧП СПб» очевидец Анатолий Л.