Астана, 24 августа, 2020, 15:57 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой планирует поставить прививку от коронавируса. Об этом 24 августа заявила официальный представитель минздрава республики Багдат Коджахметов на брифинге.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

По его словам, министр планирует получить вакцину сразу после ее сертификации. «Он ее примет и примет бесплатно, так как является работником министерства здравоохранения», — сказал Коджахметов.

Он добавил, что члены семьи Цоя будут покупать вакцины за собственный счет. Представитель министерства сказал, что в группе риска находятся 200 тыс. сотрудников министерства здравоохранения.

Отметим, бесплатную вакцину против коронавируса в Казахстане планируют поставить только лицам из группы риска. К ним относят граждан с хроническими заболеваниями сердца, с сахарным диабетом, а также граждан старше 65 лет.

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