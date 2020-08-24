Тбилиси, 24 августа, 2020, 15:59 — ИА Регнум. Неизвестный 24 августа позвонил на «Первый канал Грузии» и заявил, что в здании, расположенном в Тбилиси, якобы находится бомба. Об этом сообщается на сайте телеканала.

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«На горячую линию Первого канала Грузии недавно поступил звонок о наличии бомбы», — говорится в заметке.

Журналисты сообщают, что сотрудников эвакуировали из здания телецентра. Руководство телеканала обратилось в полицию. Соответствующие эксперты уже приступили к обследованию здания.

Отмечается, что телеканал и его радио продолжают вещание.