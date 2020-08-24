Неизвестный заявил о бомбе в здании «Первого канала Грузии»
Тбилиси, 24 августа, 2020, 15:59 — ИА Регнум. Неизвестный 24 августа позвонил на «Первый канал Грузии» и заявил, что в здании, расположенном в Тбилиси, якобы находится бомба. Об этом сообщается на сайте телеканала.
Shkolazhizni.ru
Телефонный терроризм
«На горячую линию Первого канала Грузии недавно поступил звонок о наличии бомбы», — говорится в заметке.
Журналисты сообщают, что сотрудников эвакуировали из здания телецентра. Руководство телеканала обратилось в полицию. Соответствующие эксперты уже приступили к обследованию здания.
Отмечается, что телеканал и его радио продолжают вещание.