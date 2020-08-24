Кубинка, Московская область, 24 августа, 2020, 15:45 — ИА Регнум. Государственные испытания новейшей российской зенитной ракетной системы (ЗРС) С-500 начались и в настоящее время идет подготовка к ее серийному производству. Об этом 24 августа сообщил журналистам заместитель председателя правительства России по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов.

Иван Шилов ИА REGNUM ЗРС

«Действительно, факт, что начаты госиспытания, и сегодня упрощенная комплектация С-500 имеет место быть», — сказал замглавы правительства РФ.

Также он отметил, что на сегодняшний день идут закупки комплектующих для производства данной ЗРС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что российское Министерство обороны РФ на военно-техническом форуме «Армия-2020» намеревается заключить с предприятиями оборонно-промышленного комплекса 39 контрактов на общую сумму 1,16 трлн рублей.