Санкт-Петербург, 24 августа, 2020, 15:42 — ИА Регнум. На кольцевой автомобильной дороге в Санкт-Петербурге водитель бензовоза не справился с управлением и столкнулся с пятью легковыми автомобилями. Об этом 24 августа сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Яндекс карты ДТП на КАД Петербурга

По предварительным данным, массовое ДТП произошло около 14:05 мск в понедельник, на 48-м км внутреннего кольца КАД Санкт-Петербурга (федеральная трасса А-118). Бензовоз совершил столкновение с осевым барьерным ограждением, пробил его, выехал на внешнее кольцо КАД (93 км), где столкнулся с пятью легковыми автомобилями.

«По данным на 15:25, поврежденными транспортными средствами заняты полоса безопасности, первая, вторая и четвертая полосы. Проезд осуществляется по третьей полосе. В районе места происшествия имеется затор протяженностью около 4 км», — уточнили в ведомстве.

На место ДТП направлены представители эксплуатирующей организации. Информация передана в ГИБДД. На месте происшествия находятся сотрудники МЧС, скорая помощь.