Асбест, Свердловская область, 24 августа, 2020, 15:36 — ИА Регнум. В Свердловской области сотрудникам одного из предприятий задолжали по зарплате более 31,1 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

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Долг возник на предприятии в городе Асбесте. Сотрудники АО «Мариинский прииск».не получили вовремя зарплату за июнь и июль. К 21 августа должны были 391 шахтёру.

Прокуратура провела проверку. По её итогам временному гендиректору внесли представление. Также юрлицо оштрафовали на 50 тыс. рублей. А в интересах рабочих были направлены в суд заявления о выдаче судебных приказов на выдачу зарплаты. К настоящему времени задолженность целиком погашена.