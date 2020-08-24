Ростов-на-Дону, 24 августа, 2020, 15:34 — ИА Регнум. Ростовская область попала в список отстающих регионов по вводу жилья в России с точки зрения сокращения темпов строительства. На это в ходе рабочей встречи с донским губернатором Василием Голубевым 24 августа обратил внимание президент России Владимир Путин.

(сс) MichaelGaida Строительство

«По строительству мы действительно имеем и по полугодию, и по двум предыдущим годам сокращение. Два года — 2019-й и 2020-й — это заметное сокращение индивидуального жилищного строительства. Сейчас отставание по полугодию — 18 процентов, даже с хвостиком. На уровень прошлого года мы планируем выйти, это 2 млн 600 тыс. кв. метров с лишним жилья. У нас плановая задача была по этому году — больше 2 млн 800 тыс. [кв. метров]», — уточнил глава региона.

В настоящее время ведётся работа над корректировкой плана по вводу жилья в Ростовской области в 2020 году. Однако период до 2024 года изменениям подвергать не планируется. Ускорить темпы строительства жилья власти планируют за счёт увеличения строительных площадок в Ростове-на-Дону и Новочеркасске.