Вашингтон, 24 августа, 2020, 15:44 — ИА Регнум. Дружба между США и Украиной никогда не была такой прочной, как сейчас, заявил государственный секретарь США Майк Помпео 24 августа по случаю Дня независимости Украины. Речь Помпео опубликована на сайте Госдепа США.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Грошики

«Наша поддержка свободной, устойчивой и демократической Украины является непоколебимой», — добавил он.

Помпео пожелал Украине процветания и успеха, а также выразил надежду на продолжение партнёрства и сотрудничества с лидерами и гражданами Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее свои поздравления с Днём независимости Украины направили многие мировые лидеры, включая президента США Дональда Трампа.

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Отметим, о поздравлении со стороны России информации нет, поскольку страны долгие годы не обмениваются поздравлениями по случаю национальных праздников.