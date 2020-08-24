Барселона, Испания, 24 августа, 2020, 15:29 — ИА Регнум. «Барселона» оценивает стоимость нападающего Лионеля Месси в €700 млн. Об этом 24 августа сообщает Daily Mirror.

Андрей Пронин ИА REGNUM Лионель Месси

По информации издания, каталонский клуб может отпустить своего лидера до завершения контракта только за €700 млн.

Отмечается, что на 33-летнего футболиста претендуют «Интер», «Манчестер Сити» и ПСЖ, но высокая сумма отступных может отпугнуть потенциальных покупателей.

Контракт Месси с Барселоной истекает в июне 2021 года, но он пока не хочет продлевать соглашение. При этом новый главный тренер команды Рональд Куман хочет, чтобы он остался в команде и продлил контракт.