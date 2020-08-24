Архангельск, 24 августа, 2020, 15:28 — ИА Регнум. Архангельская комиссия по разбору летальных исходов пациентов с COVID-19 проанализировала еще 53 пакета документов.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Как сообщили ИА REGNUM в оперативном штабе, эксперты установили, что только в 35 случаях опасная инфекция стала причиной летальных исходов. В 15 случаях причиной смерти признаны иные заболевания, еще у трех скончавшихся коронавирус был не обнаружен.

«Таким образом, по состоянию на 24 августа, в Архангельской области официально подтверждено 202 летальных случая от COVID-19», — сообщили в штабе.

Отметим, что за минувшие сутки в регионе было выявлено 24 новых случая заболевания COVID-19. На лечении находятся 875 человек.