Екатеринбург, 24 августа, 2020, 15:22 — ИА Регнум. На более чем 6 млрд рублей увеличено финансирование программы подготовки к летней Универсиаде, которую примет Екатеринбург в 2023 году. Соответствующее постановление правительства Свердловской области опубликовано на региональном интернет-портале правовой информации.

Krsk2019.ru Зимняя универсиада-2019

В документе говорится, что на реализацию программы предусмотрено выделение 64 720 879,9 тыс. рублей. При этом 34 млрд рублей выделят из областного бюджета, ещё 10,95 млрд рублей — из федерального. Кроме того, 1,65 млрд рублей поступят из местных бюджетов, а 18 млрд рублей — из внебюджетных источников.

В июне сообщалось о бюджете, составляющем 58,6 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, исполком Международной федерации университетского спорта (FISU) принял решение о проведении Универсиады 2023 года в Екатеринбурге в июле 2019 года. Ранее, в 2013 году, летняя Универсиада проходила в Казани.

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