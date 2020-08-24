Москва, 24 августа, 2020, 15:30 — ИА Регнум. На открытии торгов на Московской бирже курс американского доллара понизился по отношению к рублю на 0,37%, до отметки в 74,52 рубля, а курс евро снизился на 0,26% — до 87,98 рубля. Это 24 августа следует из данных биржи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и рубль

При этом на 10:11 мск доллар стоил 74,36 рубля (-0,6%), а евро — 87,82 рубля (-0,44%).

Также на российском рынке при открытии был зафиксирован рост биржевых индексов и на 10:00 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,34% до отметки 3005,86 пункта, а индекс РТС подрос на 0,3%, до 1265,93 пункткурса.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, финансовые эксперты не видят оснований для значительного укрепления рубля в ближайшее время.