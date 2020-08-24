Москва, 24 августа, 2020, 15:16 — ИА Регнум. Большинство граждан (45%) дали удовлетворительную оценку качества высшего образования в России. Хорошим обучение в вузах считают 20%, плохим — 27%, приводит данные Фонд «Общественное мнение» (ФОМ).

Василий Максимов. С дипломом. 1890

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Те, кто дают положительную оценку, считают, что российские вузы выпускают хороших специалистов (6%), в вузах хорошие преподаватели (4%), российское образование ценится за рубежом, к нам едут учиться (2%).

По мнению тех, кто негативно высказывается о высшем образовании, у выпускников низкий уровень профессионализма (5%), взяточничество, коррупция в вузах (4%), платное образование (3%), советская система образования была лучше (2%).

Опрос проведен 17−19 июля 2020 года среди 1000 граждан РФ старше 18 лет и старше. Статпогрешность не превышает 3,8%.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, высшее образование открывает путь к успеху, полагают 66% жителей России.

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