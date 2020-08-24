Ново-Огарево, Московская область, 24 августа, 2020, 15:16 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин обеспокоен сокращением сельхозпроизводства, которое наблюдается в Ростовской области не первый год, а также недостаточными объёмами строительства, демографическим спадом. Эти вопросы были подняты в ходе рабочей встречи с донским губернатором Василием Голубевым, которая состоялась сегодня, 24 августа, в формате видеоконференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Ростовская область

Также российский лидер поднял вопросы, с которыми столкнулась Ростовская область. Это дефицит медицинских кадров, переполненность детских садов и высокий уровень безработицы.

«Количество врачей в Ростовской области на 10 тысяч человек меньше, чем в среднем по стране, и меньше мест в дошкольных учреждениях на одну тысячу, чем по стране», — указал Владимир Путин.

Что касается уровня безработицы, то на Дону этот показатель достиг 4,6%.