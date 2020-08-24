Ярославль, 24 августа, 2020, 15:11 — ИА Регнум. В одном из трёх подъездов взорвавшегося в Ярославле дома можно жить. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Место трагедии

Обследование проводили специалисты института «Ярославльгражданпроект». О предварительных выводах рассказал губернатор.

«Главное, что мы понимаем на сегодня — третий подъезд дома сохранен в рабочем состоянии и в нем возможно проживание жильцов. Состояние первого — ограниченно-работоспособное, в этом подъезде мы можем только обеспечить доступ людей за личными вещами, это будет сделано в ближайшее время. Сопровождать жильцов в целях безопасности будут сотрудники МЧС и УВД. Второй подъезд поврежден больше всех и находится в аварийном состоянии», — рассказал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Эти выводы не являются окончательными. Свою экспертизу проводят специалисты центра «Лидер», подведомственного МЧС России. Заключение планируется подготовить к 4 сентября.

Ранее в аналогичной ситуации ярославские власти принимали решение о сносе дома на улице 6-й Железнодорожной, где газ взорвался в 2016 году. Тогда пятиподъездный пятиэтажный дом полностью расселили, хотя разрушен был лишь один подъезд.