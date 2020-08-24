Стокгольм, 24 августа, 2020, 15:34 — ИА Регнум. Число летальных случаев в Швеции от COVID-19 за прошедшие выходные увеличилось на три человека. Такие данные 24 августа обнародовали представители Агентства общественного здравоохранения Швеции, которые отслеживают эпидемиологическую ситуацию в стране в круглосуточном режиме и предоставляют актуальную статистику.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли уже 5 813 человек. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 86 721 человек. С 21 августа, момента последнего обновления статистики, их число увеличилось на 653 человека.

По состоянию на 24 августа, согласно данным Шведского регистра интенсивной терапии, 22 пациента с тяжелой формой протекания COVID-19 в настоящий момент находятся в реанимационных отделениях и получают медицинскую помощь. Всего за время пандемии в стране интенсивной терапии подвергся 2 561 человек.