Минск, 24 августа, 2020, 15:07 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил первого заместителя министра здравоохранения Дмитрия Пиневича исполняющим обязанности министра. Об этом сообщает 24 августа агентство БелТА.

George Hodan George Hodan Врач

Пиневич был первым заместителем главы минздрава с 2011 года. Ранее он возглавлял комитет по здравоохранению Минского горисполкома.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 августа Лукашенко назначил министра здравоохранения Владимира Караника губернатором Гродненской области. Караник возглавлял белорусский минздрав с 11 июня 2019 года.

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