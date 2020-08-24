Калуга, 24 августа, 2020, 15:27 — ИА Регнум. В Калужской области за минувшую неделю отмечен рост острых респираторных вирусных инфекций у детей и подростков, сообщили 24 августа корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора.

GDJ Простуда

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России: впереди всеобщая вакцинация? — все новости»

По данным ведомства, у подростков старше 15 лет зафиксирован рост заболеваемости на 12,1%. В этой возрастной группе отмечен уровень заболеваемости с превышением средних многолетних значений. Выше они и у детей в возрасте от семи до 14 лет.

Всего за неделю в регионе зарегистрировано 3863 случая ОРВИ (предыдущая неделя — 4023). Темп убыли числа заболевших составил 4,0%. Одновременно снизилась частота госпитализации больных с симптомами ОРВИ. По данным Калужского областного специализированного центра инфекционных заболеваний и СПИД, в стационары было госпитализировано 26 больных (на предыдущей неделе — 35). Темп убыли госпитализированных составил 25,7%. Случаев гриппа не зарегистрировано.