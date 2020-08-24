Чебоксары, 24 августа, 2020, 14:54 — ИА Регнум. В столице Чувашии образовательным учреждениям рекомендовано провести в День знаний единый урок, посвящённый строительству Сурского оборонительного рубежа и Казанского обвода. Об этом говорится в докладе начальника управления образования администрации Чебоксар Дмитрия Захарова, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Cap.ru Проект управления образования администрации Чебоксар

По инициативе управления в муниципальных образовательных учреждениях реализуется городской проект «Героические страницы Сурского рубежа», цель которого — увековечить память о трудовом подвиге земляков в годы войны. В нём участвуют как школьники, так и педагоги.

«Образовательным организациям рекомендовано провести 1 сентября единый урок мужества «Трудовой подвиг Сурского и Казанского оборонительных рубежей». Свыше 60 тыс. школьников узнают о героическом подвиге чувашского народа при строительстве линий обороны, познакомятся с воспоминаниями участников тех событий, собранными членами поисковых отрядов», — говорится в сообщении.

В связи с этим управлением образования в школы направлены методические рекомендации по проведению единого урока.

Отметим, что ранее педагоги подключились к участию в конкурсе методических разработок (конспектов уроков, сценариев внеклассных мероприятий), посвященных 80-летию строительства оборонительных рубежей.

Cap.ru Проект управления образования администрации Чебоксар

Как сообщало ИА REGNUM, проект «Героические страницы Сурского и Казанского оборонительных рубежей» охватывает все районы Чувашии, где в 1941—1942 годах возводились рубежи. Запланированы проведение полевых поисковых экспедиций, военно-историческая реконструкция оборонительных сооружений, издание сборника воспоминаний участников строительства, составление образовательных экскурсионных маршрутов и путеводителя для школьников.

Напомним, 2021 год решением врио главы Чувашии Олега Николаева объявлен Годом трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей.