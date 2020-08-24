Учебный год для чебоксарцев начнётся с уроков о Сурском рубеже
Чебоксары, 24 августа, 2020, 14:54 — ИА Регнум. В столице Чувашии образовательным учреждениям рекомендовано провести в День знаний единый урок, посвящённый строительству Сурского оборонительного рубежа и Казанского обвода. Об этом говорится в докладе начальника управления образования администрации Чебоксар Дмитрия Захарова, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.
По инициативе управления в муниципальных образовательных учреждениях реализуется городской проект «Героические страницы Сурского рубежа», цель которого — увековечить память о трудовом подвиге земляков в годы войны. В нём участвуют как школьники, так и педагоги.
В связи с этим управлением образования в школы направлены методические рекомендации по проведению единого урока.
Отметим, что ранее педагоги подключились к участию в конкурсе методических разработок (конспектов уроков, сценариев внеклассных мероприятий), посвященных 80-летию строительства оборонительных рубежей.
Как сообщало ИА REGNUM, проект «Героические страницы Сурского и Казанского оборонительных рубежей» охватывает все районы Чувашии, где в 1941—1942 годах возводились рубежи. Запланированы проведение полевых поисковых экспедиций, военно-историческая реконструкция оборонительных сооружений, издание сборника воспоминаний участников строительства, составление образовательных экскурсионных маршрутов и путеводителя для школьников.
Напомним, 2021 год решением врио главы Чувашии Олега Николаева объявлен Годом трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей.