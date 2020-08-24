Москва, 24 августа, 2020, 14:58 — ИА Регнум. 1 сентября в 12:00 в пресс-центре REGNUM пройдёт круглый стол на тему «День Победы над Японией — День воинской славы СССР и России». Представление книги Анатолия Кошкина «Барбаросса» по-японски. Почему провалился план «Кантокуэн».

Иван Шилов ИА REGNUM
Пленные Японцы

В круглом столе примут участие:

  • Колеров М.А. кандидат исторических наук, главный редактор ИА REGNUM;
  • Буранок С.О. доктор исторических наук, профессор Самарского государственного социально-педагогического университета;
  • Демурин М.В. политолог, политический обозреватель ИА REGNUM;
  • Дмитриев С.Н. кандидат исторических наук, главный редактор издательства «Вече» ;
  • Зимонин В.П. доктор исторических наук, профессор Военного университета;
  • Иноуэ Садахико профессор Университета Симанэ (Япония);
  • Кошкин А.А. доктор исторических наук, профессор, политический обозреватель ИА REGNUM;
  • Крупнов Ю.В. председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития;
  • Назаров О.Г. доктор исторических наук, обозреватель журнала «Историк»;
  • Павленко В.Б. доктор политических наук, политический обозреватель ИА REGNUM.

На YouTube-каналеИА REGNUM будет доступна онлайн-трансляция мероприятия.

Начало мероприятия: в 12:00, регистрация участников с 11:30.

Адрес пресс-центра: Берсеневский пер., д. 2, стр. 1 (угловой подъезд, 6-й этаж).

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