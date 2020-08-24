Москва, 24 августа, 2020, 14:58 — ИА Регнум. 1 сентября в 12:00 в пресс-центре REGNUM пройдёт круглый стол на тему «День Победы над Японией — День воинской славы СССР и России». Представление книги Анатолия Кошкина «Барбаросса» по-японски. Почему провалился план «Кантокуэн».

Иван Шилов ИА REGNUM Пленные Японцы

В круглом столе примут участие:

Колеров М.А. — кандидат исторических наук, главный редактор ИА REGNUM;

кандидат исторических наук, главный редактор ИА Буранок С.О. — доктор исторических наук, профессор Самарского государственного социально-педагогического университета;

доктор исторических наук, профессор Самарского государственного социально-педагогического университета; Демурин М.В. — политолог, политический обозреватель ИА REGNUM;

политолог, политический обозреватель ИА Дмитриев С.Н. — кандидат исторических наук, главный редактор издательства «Вече» ;

кандидат исторических наук, главный редактор издательства «Вече» ; Зимонин В.П. — доктор исторических наук, профессор Военного университета;

доктор исторических наук, профессор Военного университета; Иноуэ Садахико — профессор Университета Симанэ (Япония);

профессор Университета Симанэ (Япония); Кошкин А.А. — доктор исторических наук, профессор, политический обозреватель ИА REGNUM;

доктор исторических наук, профессор, политический обозреватель ИА Крупнов Ю.В. — председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития;

председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития; Назаров О.Г. — доктор исторических наук, обозреватель журнала «Историк»;

доктор исторических наук, обозреватель журнала «Историк»; Павленко В.Б. — доктор политических наук, политический обозреватель ИА REGNUM.

На YouTube-каналеИА REGNUM будет доступна онлайн-трансляция мероприятия.

Начало мероприятия: в 12:00, регистрация участников с 11:30.

Адрес пресс-центра: Берсеневский пер., д. 2, стр. 1 (угловой подъезд, 6-й этаж).

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