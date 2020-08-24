Волгоград, 24 августа, 2020, 14:45 — ИА Регнум. Режим ЧС регионального характера введён на территории 19 муниципальных районов Волгоградской области. На такие меры власти пошли из-за гибели посевов сельскохозяйственных культур, сообщает 24 августа корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на постановление губернатора Андрея Бочарова.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Комбайн в поле

Пострадали Быковский, Городищенский, Дубовский, Иловлинский, Калачёвский, Камышинский, Клетский, Котельниковский, Котовский, Ленинский, Николаевский, Октябрьский, Ольховский, Палласовский, Светлоярский, Среднеахтубинский, Старополтавский, Суровикинский и Чернышковский муниципальные районы. Там посевы погубили суховеи, почвенная и атмосферная засуха. Главам муниципалитетов рекомендовано до 11 сентября 2020 года направить в региональный комитет сельского хозяйства документы, подтверждающие факт гибели культур, а ведомству в срок до 21 сентября представить отчёт в Минсельхоз РФ для проведения оценки ущерба товаропроизводителей.

В администрации уточнили, что площадь повреждённых яровых посевов не превышает 2% от общей посевной и эти потери не отразятся на урожае озимых культур. Режим ЧС позволит фермерам получить страховые компенсации.