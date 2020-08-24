Москва, 24 августа, 2020, 14:49 — ИА Регнум. Давление на Международной космической станции (МКС) может падать из-за проблемы, которая находится в российском, а не в американском ее сегменте. Об этом 24 августа рассказал исполнительный директор госкорпорации «Роскосмос» по пилотируемым программам Сергей Крикалев, его слова приводит «Интерфакс»

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"Из этого сделали нездоровый ажиотаж, говорят о разгерметизации станции, определили американцев виноватыми в этом деле», — сказал он.

Также Крикалев уточнил, что на данный момент неизвестна причина падения давления и отметил, отвечая на вопрос, из-за чего экипаж станции закрылся в российском сегменте «Звезда» для поиска проблемы, что «есть железное правило, что какой бы люк ни закрывался, экипаж должен быть с той стороны люка, где пристыкован корабль».

Кроме этого, он указал, что падение давление могло произойти в результате штатной причины, такой как работы системы регенерации воздуха.

«Поэтому пока говорить об утечках, наших или американских еще рано», — заключил исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 21 августа стало известно, что экипаж МКС закрылся в российском модуле станции «Звезда» на время проверки давления в американском сегменте.

Напомним, в предыдущий раз падение давления на МКС было обнаружено в конце августа 2018 года и тогда экипажем было обнаружено рукотворное отверстие в космическом корабле «Союз МС-09».