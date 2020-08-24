Самара, 24 августа, 2020, 14:44 — ИА Регнум. 73 человека, инфицированных коронавирусом, выявили за сутки в Самарской области. Об этом 24 августа сообщает пресс-служба оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По сообщению пресс-службы ведомства, всего в регионе выявлен 7981 случай заражения этой инфекцией. При этом справились с болезнью 6216 человек, а 123 пациента с COVID-19 скончались. Коэффициент летальности в региону составил 1,54 (в России — 1,71), а показатель смертности на 100 тысяч населения в регионе — 3,85 (в России — 11,26).

Отмечается, что на учете у врачей стоят 368 человек.