Ново-Огарево, Московская область, 24 августа, 2020, 14:37 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу, которая состоялась в режиме видеоконференции, с губернатором Ростовской области Василием Голубев, сообщается на сайте Кремля.

Kremlin.ru Рабочая встреча с губернатором Ростовской области Василием Голубевым

Глава региона проинформировал Путина о социально-экономической ситуации, которая складывается в настоящее время в Ростовской области.

В частности, глава российского государства обеспокоен сокращением сельхозпроизводства, объёмов строительства, демографическим спадом на Дону. Также были подняты вопросы дефицита медицинских кадров, переполненности детских садов и высокого уровня безработицы.