Киев, 24 августа, 2020, 14:31 — ИА Регнум. По состоянию на 24 августа в рядах Вооружённых сил Украины (ВСУ) выявлены 604 случая заражения коронавирусом, сообщила 24 августа пресс-служба командования медицинских сил ВСУ.

Oleinik.win Солдаты ВСУ

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В ведомстве рассказали, что 26 случае зафиксировали в течение предыдущих суток.

«За прошедшие сутки зарегистрированы 26 новых случаев заболевания COVID-19. Из них на лечении в заведениях здравоохранения находится семь человек», — сказано в сообщении.

Напомним, всего за минувшие сутки на Украине подтвердили 1799 новых случаев заражения коронавирусом.