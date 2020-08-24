Чебоксары, 24 августа, 2020, 14:17 — ИА Регнум. В столице Чувашии просроченная задолженность управляющих компаний за поставленные ресурсы в первом полугодии 2020 года составила почти 710 млн рублей. Такие данные приводятся в докладе заместителя главы администрации Чебоксар Владимира Филиппова, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Cap.ru Данные администрации Чебоксар

В январе-июле текущего года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом долги управляющих компаний за энергоресурсы снизились на 80 млн рублей (или на 10,1%) и составили 709,9 млн рублей. В том числе 531 млн рублей составляют долги за тепловую энергию, 96,5 млн рублей — за электроснабжение, 65 млн рублей — за водоснабжение и водоотведение.

«В основном это организации, не имеющие в управлении МКД и находящиеся в различных стадиях банкротства», — отмечают муниципальные власти.

В мэрии подчёркивают, что большинство чебоксарцев своевременно выполняют обязательства перед управляющими компаниями — доля сбора в 2020 году составляет 94%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии долги за поставленные энергоресурсы сократились на 2,2% и на 1 августа текущего года составили 2,976 млрд рублей.