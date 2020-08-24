Уфа, 24 августа, 2020, 14:19 — ИА Регнум. 92 тысячи льготников Башкирии имеют задолженность по оплате за жилищно-коммунальные услуги, поэтому они не получат в сентябре ежемесячную денежную компенсацию. Об этом 24 августа сообщила заместитель премьер-министра правительства региона Ленара Иванова на совещании в правительстве региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Квитанция на оплату

Иванова отметила, что при этом, у 42% от этого количества льготников имеется долг по оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) сроком пять и более месяцев.

Чиновник пояснила, что в соответствии с требованиями жилищного кодекса (ст. 160) ежемесячная денежная компенсация будет предоставляться только при отсутствии задолженности по оплате всех видов ЖКУ или при заключении и выполнении гражданами соглашений по ее погашению.

Ранее сообщалось, что новый порядок расчета ежемесячной денежной компенсации за жилищно-коммунальные услуги в Башкирии начал действовать с 1 июля текущего года. Специалисты будут рассчитывать размеры ежемесячной денежной компенсации каждому гражданину индивидуально с учетом его льготной категории. То есть будет вестись расчет более 600 тысяч льготникам по 28 видам ЖКУ.