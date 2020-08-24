Чебоксары, 24 августа, 2020, 13:55 — ИА Регнум. В Чувашии разработаны варианты меню горячего питания, которое будут получать бесплатно школьники младших классов. Примерные бюджетные затраты составят 52−53 рубля за одну порцию, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства образования республики.

Poelidovolen.ru Школьная столовая

В ведомстве отмечают, что сформированы варианты двухнедельного меню бесплатного горячего питания с учетом требований новых СанПиНов. Учитывалось сезонность, калорийность и питательность.

«Примерная стоимость: завтрак — 52−53 рубля в день, или обед — 52−53 рубля в день», — говорится в сообщении.

После согласования с Роспотребнадзором варианты меню будут доведены до родительской общественности. Двухнедельное меню будет размещено на сайтах школ.

«Родители смогут выбрать, как будет питаться ребенок (бесплатный завтрак или бесплатный обед), и контролировать, как организовано питание в школе, где учится ребёнок», — напоминают в минобразования.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января 2020 года в своем послании президент России Владимир Путин заявил о необходимости сделать бесплатным горячее питание для учеников 1—4-х классов. До этого регионы и муниципалитеты могли организовать бесплатное питание только за свой счёт, с нового учебного года на эти цели будут предоставляться федеральные средства.

В Чувашии в новом учебном году на обеспечение младшеклассников горячим бесплатным питанием потребуется 246,5 млн рублей, в том числе 244 млн рублей — из федерального бюджета. Его будут получать 63,5 тыс. детей.