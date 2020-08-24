Горячее питание для школьников в Чувашии оценили в 53 рубля за порцию
Чебоксары, 24 августа, 2020, 13:55 — ИА Регнум. В Чувашии разработаны варианты меню горячего питания, которое будут получать бесплатно школьники младших классов. Примерные бюджетные затраты составят 52−53 рубля за одну порцию, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства образования республики.
В ведомстве отмечают, что сформированы варианты двухнедельного меню бесплатного горячего питания с учетом требований новых СанПиНов. Учитывалось сезонность, калорийность и питательность.
После согласования с Роспотребнадзором варианты меню будут доведены до родительской общественности. Двухнедельное меню будет размещено на сайтах школ.
Как сообщало ИА REGNUM, 15 января 2020 года в своем послании президент России Владимир Путин заявил о необходимости сделать бесплатным горячее питание для учеников 1—4-х классов. До этого регионы и муниципалитеты могли организовать бесплатное питание только за свой счёт, с нового учебного года на эти цели будут предоставляться федеральные средства.
В Чувашии в новом учебном году на обеспечение младшеклассников горячим бесплатным питанием потребуется 246,5 млн рублей, в том числе 244 млн рублей — из федерального бюджета. Его будут получать 63,5 тыс. детей.