Москва, 24 августа, 2020, 13:45 — ИА Регнум. Премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами призвал внести изменения в национальные проекты до 1 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Мишустин

По его словам, единый план по достижению национальных целей развития в период до 2030 года должен быть наполнен понятными результатами и чёткими сроками их достижения.

«До первого сентября необходимо проработать структуру единого плана и перечень мероприятий, направленных на достижение национальных целей», — сказал он на совещании.

Также Мишустин дал поручение как можно быстрее создать систему мониторинга достижения показателей национальных целей на базе аналитического центра при правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 августа стало известно, что за первое полугодие 2020 года расходы федерального бюджета России на реализацию национальных проектов и Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры оказались исполнены на 35,1% от запланированного на год финансирования.

Наибольший процент от запланированных средств при реализации национальных проектов был направлен на предоставление субсидий бюджетным учреждениям и НКО — 51,5%. Меньше всего было потрачено на закупку товаров, работ и услуг — 5,8%.

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