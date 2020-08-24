Ульяновск, 24 августа, 2020, 13:45 — ИА Регнум. В Ульяновске появится памятник воинам и труженикам тыла Великой Отечественной войны. Работы по его возведению идут в селе Кротовка, сообщается на сайте городской думы.

Иван Шилов ИА REGNUM Памятник героям фронта и тыла в Перми

Памятное сооружение появится рядом с местной школой. По словам депутата Константина Зонова, памятник станет «станет символом победы и мирной жизни, которую 75 лет назад советские войска подарили будущим поколениям». На нём будет изображен QR-код, с помощью которого жители Кротовки смогут получить информацию об односельчанах, которые стали участниками Великой Отечественной Войны.

Ранее об увековечивании памяти героев — участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла — местные жители обратились к властям. По итогам рассмотрения обращения на строительство были выделены средства из городского бюджета. В настоящее время завершается подготовка основания памятника, завезен материал для обустройства прилегающей территории.

Как сообщало ИА REGNUM, Ульяновск вошёл в двадцатку городов страны, включая восемь столиц регионов Поволжья, которым присвоено почётное звание «Город трудовой доблести». За присвоение почётного статуса собрано 200 тыс. подписей. В ходе обсуждения также поступило предложение учредить знак в честь присвоения Ульяновску почетного звания.