Москва, 24 августа, 2020, 13:44 — ИА Регнум. В ходе пандемии коронавируса лишь 8% учащихся московских школ попали в больницы с COVID-19. Об этом заявила заммэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова.

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"Дети болеют достаточно легко. За весь период только 8% детей школьного возраста подлежали госпитализации из общего объема детей [с коронавирусом], которых также были только считанные проценты», — сказала Ракова.

По её словам, такое сравнительно невысокое число заражённых из числа школьников даёт возможность начать учебный год в привычном формате, но с определёнными мерами предосторожности.