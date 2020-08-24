Самара, 24 августа, 2020, 13:36 — ИА Регнум. Желтый уровень погодной опасности в связи с ожидаемой жарой объявлен в Самарской области. Об этом 24 августа предупреждает пресс-служба МЧС по региону.

Pezibear Жара

В ведомстве уточнили, что с 25 августа по 27 августа днем местами по региона ожидается жара до +31 °C. При этом погода ожидается без осадков, ветер до 10 метров в секунду.

По сведению Гидрометцентра РФ, в конце августа средняя температура воздуха ожидается выше нормы на 2 °C.

Сотрудники спасательного ведомства рекомендуют гражданам соблюдать правила безопасности при жаре.