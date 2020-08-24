Иркутск, 24 августа, 2020, 13:20 — ИА Регнум. В Иркутской области произошло значимое спортивное событие: ледовый дворец «Байкал» достроен и готов к проведению соревнований. В этом сегодня, 24 августа, врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев убедился лично. Как сообщает официальный сайт региона, хоккейная команда «Байкал-Энергия» впервые вышла на лед спортивного центра «Байкал» для проведения тренировки.

Пресс-служба правительства Иркутской области Ледовый дворец «Байкал», тренировка хоккеистов

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В настоящее время на объекте идёт проверка готовности всех систем ледовой арены, светового и звукового оборудования, видеонаблюдения, системы безопасности зрителей и участников мероприятий, зрительских трибун, пояснили в пресс-службе иркутского губернатора.

«И к Кубку России, и к будущему чемпионату мира по хоккею с мячом арена готова. Мы вышли на финишную прямую. Это важный не только для города, но и для всей Иркутской области объект, а также для спортсменов, которые в течение многих десятков лет прославляли русский хоккей на Иркутской земле и за ее пределами», — отметил Игорь Кобзев.

Напомним, 18 августа по его поручению здесь состоялись пожарно-тактические учения МЧС России и аварийно-спасательной службы Иркутской области. Уже 12 сентября спортивный комплекс примет первые большие соревнования — этап Кубка России по хоккею с мячом среди мужских команд.

Руководитель области назвал первоочередной задачей проведение на самом высоком уровне крупных турниров, создание комфортных условий для всех команд. Также глава области подчеркнул, что правительство области заинтересовано в дальнейшем развитии Центра как объекта по зимним видам спорта.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Центр по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта «Байкал» является уникальным объектом для Восточной Сибири, единственным от Урала до Дальнего Востока. Его намеревались построить в рекордно короткие сроки, но эпидемия коронавируса внесла свои корректировки.

В спортивном комплексе предусмотрены ледовая арена, конькобежные дорожки, дорожки для керлинга, тренажерные залы, спортивный зал для игровых видов спорта, хореографический зал, конференц-зал, а также гостиница, раздевалки, помещения для тренеров и судей.