Нижний Тагил, Свердловская область, 24 августа, 2020, 13:13 — ИА Регнум. Новейший российский танк Т-14 «Армата» участвовал в испытаниях боевых машин в беспилотном режиме. Это подтвердили 24 августа в пресс-службе разработчика танка — концерна «Уралвагонзавод».

Иван Шилов ИА REGNUM Т-14 Армата

На предприятии отметили, что в настоящее время идут работы по созданию роботизированных боевых машин переднего края. Появление тяжелых боевых машин, способных действовать без экипажа, возможно уже в ближайшем будущем.

«В ходе работ в беспилотном режиме тестировался, в том числе, танк Т-14 «Армата», — сказали в компании РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, виюле о беспилотных испытаниях «Арматы» рассказал источник в оборонно-промышленном комплексе.

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