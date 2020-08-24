Ульяновск, 24 августа, 2020, 13:02 — ИА Регнум. В Ульяновской области планируют открыть ещё больше классов, где будут углубленно изучать технические науки и основы военной службы. Об этом заявил губернатор Сергей Морозов на международном военно-техническом форуме «Армия-2020», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Sovietmuseum.ru Уроки НВП в советской школе, 1970

В рамках проведения форума губернатор Ульяновской области встретился в Москве с представителями регионального штаба «Юнармия». На выставке ульяновские школьники представили модели, которые разработаны на занятиях Центра компетенций инженерного кластера, ране созданного вместе с предприятиями оборонно-промышленного комплекса. В частности, Денис Калинин подготовил спроектированный и собранный им фрезерный станок, модель шасси с разводкой электроники и программированием.

По данным ульяновских властей, движение юнармии в регионе является одним из «самых крупных», здесь насчитывается более 6 тыс. участников.

«В этом году мы первые в России запустили профильные подшефные классы с углубленным изучением технических наук и основ военной службы. Мы также подписали соглашение о дальнейшем развитии таких классов. В ближайшем будущем мы планируем, запустить такие учебные кабинеты в других районах Ульяновской области», — сказал Сергей Морозов.

По его словам, для работы в них будут привлекаться «инженеры с предприятий для передачи своего опыта».

Как сообщало ИА REGNUM, военно-технический форум «Армия-2020» открылся 23 августа. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что ведомство планирует заключить с предприятиями оборонно-промышленного комплекса 39 контрактов на общую сумму 1,16 трлн рублей.