Москва, 24 августа, 2020, 12:57 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не знает, будет ли направлено Украине официальное поздравление с Днём независимости. Об этом он заявил 24 августа, общаясь с журналистами.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Межа. Россия и Украина

«Мне неизвестно, что поздравительное послание будет направлено президенту Украины», — отметил Песков.

Официальный представитель Кремля напомнил, что в последние годы Россия и Украина не обмениваются поздравлениями по случаю национальных праздников.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Украину с Днём независимости поздравили лидеры многих стран, а также папа Римский и королева Елизавета II.