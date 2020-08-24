Новосибирск, 24 августа, 2020, 12:48 — ИА Регнум. Новосибирский государственный университет (НГУ) совместно с научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» и Институтом лазерной физики имени Г. И. Будкера Сибирского отделения РАН провели поисковые исследования в области оценки эффективности фотодинамической инактивации SARS CoV-2 in vitro с использованием фармакопейных лекарственных препаратов — фотосенсибилизаторов метиленового синего и «Радахлорина». Об этом ИА REGNUM сообщили в НГУ.

James Gathany Ученый исследует вирус

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В вузе уточнили, что новая методика рассчитана на повреждение оболочечных структур и генетического материала коронавируса, блокирование его размножения в организме человека, а также иммуноопосредованное предотвращение «цитокинового шторма» за счёт фотодинамической блокировки реакций системного воспалительного ответа и активации противовоспалительного иммунного ответа.

«Высокая противовирусная активность фармакопейных препаратов метиленового синего и «Радахлорина» позволяет рекомендовать их для неотложных клинических испытаний, чтобы предварительно оценить эффективность антиковидовой ФТД. Впоследствии препараты можно будет быстро и широко внедрить в медицинскую практику для профилактики и лечения COVID-19. Разработанная медицинская технология легко воспроизводится даже в бытовых условиях и, в случае успеха клинических испытаний, может быть в кратчайшие сроки и при минимальных материальных затратах внедрена в медицинскую практику», — рассказал заведующий кафедрой квантовой электроники ФФ НГУ академик Сергей Багаев.

Отмечается, что методика инактивации приемлема как для коронавируса SARS-CoV-2, так и для новых мутантных штаммов этого вируса.

Учёные направили обращение на имя президента РАН с предложением рассмотрения антиковидной терапии на государственном уровне. Обращение вызвало большой интерес. В РАН назначены слушания доклада по достигнутым успехам в разработке антиковидной ФДТ. На слушания приглашены представители Роспотребнадзора, Росздравнадзора, Минздрава, Минобрнауки.