Москва, 24 августа, 2020, 12:45 — ИА Регнум. Решение о транспортировке блогера Алексея Навального в берлинскую клинику было принято без участия президента России Владимира Путина. Об этом заявил 24 августа журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Вопрос не требовал участия президента, это абсолютно не его прерогатива, подчеркнул Песков. Он отметил, что это было «абсолютно» врачебное решение, связанное с состоянием блогера.

Никакого повода для международных переговоров в данном случае не было, добавил представитель Кремля. По его словам, российская сторона быстро решила все формальности после того, как врачи разрешили транспортировку пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, Навальный находится в тяжелом состоянии, медики выявили у него нарушение обмена веществ. Первой приняла блогера омская больница скорой помощи, позднее его отправили на лечение в Германию.

Читайте также: Главврач омской больницы: жизнь Навального спасена большими усилиями