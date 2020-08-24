Москва, 24 августа, 2020, 12:39 — ИА Регнум. Россия ответит на действия Австрии, объявившей о высылке российского дипломата. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Так или иначе, конечно, будет отвечено», — сказал Песков.

Он отметил, что российское посольство уже заявило о принципе зеркальных действий в отношении подобных шагов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Австрии объявили о высылке из страны российского дипломата.