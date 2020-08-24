Копейск, Челябинская область, 24 августа, 2020, 12:23 — ИА Регнум. В Копейске Челябинской области медики не заметили у пациента рака лёгкого. Опухоль разрасталась пять лет, пишут СМИ.

Картина неизвестного художника. Аллегория медицины (фрагмент). XIX

Известно, что гражданин ежегодно проходил флюорографию. Через некоторое время после очередного снимка почувствовал сильные боли. Врачи диагностировали рак в третьей стадии.

Как пишет «Первый областной», мужчина подал на лечебное учреждение в суд, но исхода процесса не дождался, скончался. Это произошло 22 августа. Ему было 50 лет.

Суд по его иску будет продолжен. Кроме того, в минздраве региона журналистам сообщили, что по факту произошедшего идёт дополнительная проверка.