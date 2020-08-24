Москва, 24 августа, 2020, 12:21 — ИА Регнум. Эксперимент по введению дифференцируемых тарифов, предусматривающих скидку на проезд в метро в определённое время суток, планируется начать в сентябре 2020 года, а завершить — в апреле 2021 года. Об этом заявил глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов в интервью РИА Новости.

Дарья Антонова ИА REGNUM Платформа метро

«Скидка на проезд будет до 50%, то есть 20 рублей для тех, кто поедет на метро в определенное время — с момента открытия до 7:15 и с 8:45 до 9:15. Проект рассчитан на восемь месяцев, до апреля 2021 года. Мы на каждом этапе будем оценивать его эффективность», — цитирует Ликсутова пресс-служба департамента.

По его словам, в пилотном проекте будут участвовать Таганско-Краснопресненская и Некрасовская линии.

Ликсутов отметил, что «фиолетовая» линия метро является одной из самых загруженных, а Некрасовская на южном участке дублирует её.