Красноярск, 24 августа, 2020, 12:21 — ИА Регнум. Уникальный природный феномен зафиксировали сотрудники красноярского национального парка «Шушенский бор» — «рыбный дождь». После сильной грозы на обочинах дороги в большом количестве появилась пресноводная рыба. Об этом ИА REGNUM сообщили 24 августа в пресс-службе нацпарка.

Элинор Пэйт , пресс-служба НП «Шушенский бор» «Рыбный дождь» в Красноярском крае

В последнее время в Перовском лесничестве парка наблюдались сильные грозы с обильными ливнями, мощным ветром и молниями. Когда погода наладилась и выглянуло солнце, сотрудники парка заметили, что в окрестностях песчаной дюны Журавлиная горка в дождевой воде, бежавшей ручьями по обочинам дорог, а также на самих дорогах плескалась живая пресноводная рыба. Её было много. В основном это были молодые некрупные караси, однако попадались и большие особи.

По словам сотрудницы нацпарка Элинор Пэйт, одной из первых заместившей необычное явление, у Журавлинки со всех сторон раздавался плеск воды. Рыбу уносило вниз течением, но она сопротивлялась, выпрыгивала, описывая кульбиты в воздухе.

«Над местом происшествия кружились чёрные коршуны и хватали рыбу с дороги. Кряквы в кустах шумно били крыльями по воде — таким способом они оглушали мелкую рыбу. Невероятный гомон стоял вокруг!» — рассказала Пэйт.

Сотрудники парка предположили, что в один из водоёмов близ Журавлиной горки начали изливаться потоки дождевой воды, и часть рыбы отправилась на поиски новых, более благоприятных мест обитания.

Специалисты объяснили, что таким образом может регулироваться численность рыбы в озёрах, когда плотность популяции становится критической.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2020 года в новосибирском Академгородке на дачах второй раз за этот год зацвела черёмуха. По словам экспертов, такие аномалии происходят из-за очень ранней и тёплой весны.

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