Ярославль, 24 августа, 2020, 12:20 — ИА Регнум. Ярославский хлебозавод № 4, принадлежащий правительству Ярославской области, будет передан в аренду. Об этом сообщает департамент агропромышленного комплекса и ветеринарии Ярославской области.

Yarregion.ru Хлебозавод № 4

Новым арендатором станет «Комбинат социального питания», который занимается поставкой питания в больницы, школы и детские сады. Работникам хлебозавода об этом уже сообщили.

«Наша главная задача — сохранить костяк коллектива и традиции хорошего хлеба, которые родились именно на этом заводе», — сказала и.о. директора департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области Валентина Шишина.

Сейчас предприятие испытывает сложности. По сообщению портала ЯрНьюс, в августе завод приостанавливал работу из-за отключения газа за долги. Как сообщают в департаменте АПК, в сентябре предприятие заработает в полную силу. Продукция будет поставляться в соцучреждения области.

В 2019 год ОАО «Ярославский хлебозавод № 4» произвело 3066 тонн хлебобулочных и кондитерских изделий.