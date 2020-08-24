Тула, 24 августа, 2020, 11:56 — ИА Регнум. 18 жителей Тульской области с подтверждённым заражением коронавирусом скончались за минувшую неделю, с 18 по 24 августа, сообщили в региональном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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»Это жители Тулы, Воловского, Донского, Киреевского, Щекинского и Ясногорского районов. Из них 4 человека в возрасте 50−64 лет, остальные — старше 65 лет. У всех пациентов в анамнезе — хронические заболевания. Общее количество умерших от COVID-19 за все время наблюдения — 311 человек», — уточнили в оперштабе.

За тот же период выписаны с выздоровлением 259 пациентов с коронавирусом. Также с 18 по 24 августа положительные результаты тестов на коронавирус подтвердились у 202 человек — жителей 15 районов и городских округов Тульской области. Число зарегистрированных случаев заражения превысило 9 тыс. случаев.