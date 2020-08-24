Киев, 24 августа, 2020, 12:05 — ИА Регнум. В полицию Киева поступил анонимный звонок о минировании станции метро «Крещатик», сообщила 24 августа пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

(сс) Alexandre Dulaunoy Самодельное взрывное устройство

«Станция метро «Крещатик» и пересадка закрыты для проведения проверки. Поступил анонимный звонок о минировании», — сказано в сообщении.

После проверки данной информации правоохранителями и сотрудниками экстренных служб станцию вновь откроют, пообещали в администрации Киева.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киеве «заминировали» центральный вокзал. Проверка не выявила взрывоопасные предметы на территории вокзала.