Барнаул, 24 августа, 2020, 11:38 — ИА Регнум. Несмотря на то, что в Алтайском крае ежедневно продолжают выявлять десятки новых носителей коронавируса, власти сочли возможным возобновить плановую медицинскую помощь во всех медучреждениях региона, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Как сообщает сегодня, 24 августа, официальный сайт региона, речь идёт об открытии 44 медорганизаций региона, 23 из которых находится в Барнауле.

Напомним, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Алтайском крае остаётся напряжённой. На утро 24 августа, за прошедшие выходные в регионе зафиксировано десять летальных случаев пациентов с SARS-CoV-2. Общее число жертв составляет уже 306 человек, только за последние сутки скончались трое.