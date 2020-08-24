Москва, 24 августа, 2020, 11:45 — ИА Регнум. Самые популярные в России блюда из картофеля — далеко не самые полезные, однако есть и диетические способы приготовления этого корнеплода. Об этом рассказала врач-диетолог Ирина Лизун в опубликованном 24 августа интервью радио Sputnik.

Картофель

Картофель — калорийный продукт, в нем довольно много резистентного крахмала. Это полезная разновидность крахмала, которая при термической обработке изменяет свойства.

«У него повышается гликемический индекс, и он становится не совсем однозначным продуктом», — пояснила Лизун.

Самый калорийный — жареный картофель, вреднее всего употреблять картофель фри. Картофельное пюре тоже имеет высокий гликемический индекс, а добавление в него масла увеличивает калорийность этого блюда.

Меньше всего калорий в молодом картофеле, запечённом в кожуре. Это самое полезное блюдо, так как в кожуре и под ней содержатся полезные антиоксиданты, отметила диетолог.

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